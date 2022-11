MUREKOHT ⟩ Naabrid kui võhivõõrad? Kontaktide puudumine ohustab kortermaja turvalisust

Jaadla sõnul toodi välja üks oluline asjaolu, mis samuti turvalisust kortermajas ohustab – et naaber ei tunne naabrit. «Murekohana nenditi, et ühistu liikmed ei tunne üksteist. Eriti kui maja kasutab firma haldusteenust ja oma majas polegi juhatust, kes siis hoolitseb selle eest, et korteriühistust kujuneks ohu korral inimestele tugi? Mõnes ühistus ei saa elanikud kokku enam ka üheks üldkoosolekuks aastas, et üldse omavahel tuttavaks saada ja oma maja elanikke ära tunda,» rääkis Jaadla.