PILK PEALE ⟩ Saare idüll! Hiiumaal on müüa oma kandi üks säravamaid pärle

Hellamaa ranna ja kiigeplatsi lähistel asuv maja on 2004. aastal valminud. 73-ruutmeetrine kodu, ühes 171,4-ruutmeetrise betoonpõrandaga kõrvalhoone ja 12 601-ruutmeetrise krundiga, vahetab omanikku 134 900 euroga.

Maja põhikorruselt leiab esiku, köögi, elutoa, sauna ja WC-duširuumi. Katusekorrusel on kaks hubast magamistuba. Kütta saab kamina ja õhksoojuspumbaga, duširuumi on paigaldatud põrandaküte.

Kinnistul on kehtiv detailplaneering, õueala piirab kõrghaljastus. Kärdla linn on siit 15 kilomeetri kaugusel, Heltermaa sadamani on siit 13 kilomeetrit.