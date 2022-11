UKSED LUKKU ⟩ Varguste arv on hüppeliselt kasvanud

Viimasel kolmel kuul on Eestis toime pandud rohkem vargusi kui eelmisel aastal samal perioodil. Kõige suurem hüpe varguste osas on toimunud garaažides ja parklates. Garaažidesse on sisse murtud ligi 80 protsenti rohkem ja parklates on varguste arv enam kui kahekordistunud.