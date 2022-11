SÕNA JURISTIL ⟩ Mida teha lärmaka naabriga?

Enamik muredest on seotud müra ja öörahu rikkumisega. Kui naaber on lärmakas ja tema tekitatud heli kostub kõrvalkorteritesse, siis tuleks välja selgitada, kas heli levik on põhjustatud naabri ebamõistlikult lärmakast tegevusest või on probleem hoopis kehvas heliisolatsioonis.