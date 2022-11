PILDID ⟩ Londonlaste toit kasvab 30 meetri sügavusel otse nende jalge all

Lõuna-Londonis asuva Claphami linnaosa all käib vilgas elu. Ei tuhise seal ainult rongid, vaid kasvavad ka ürdid. Ettevõte Zero Carbon Farms on 30 meetri sügavusele maa alla püsti pannud kõrgtehnoloogilise farmi, mis võtab enda alla ühe kilomeetri jagu tunneleid.