OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Ta vaatas mind nii «Võta mind koju kaasa, võõras naine!» pilguga

Madisel on väga hea meel, et IKEA lõpuks meile jõudis. Selle juures on kõige parem asjaolu see, et kõik, absoluutselt kõik, on ühes kohas olemas. «Mugavus ju ka maksab,» nendib ta. Viimati Läti IKEAt külastanud Madis usub, et sellest kohast ei ole võimalik tühjade kätega lahkuda.