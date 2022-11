MAAÜLIKOOLI TEADUR ⟩ Ka taimsetes lihaalternatiivides võib leiduda vähki tekitavaid ühendeid

Liha söömise suhtes negatiivselt meelestatud huvigrupid väidavad, et loomakasvatajad kohtlevad loomi halvasti. Tegelikult midagi sellist Kerneri sõnul ei toimu, sest ka loomapidamise nõuded on seaduste ja määrustega täpselt reglementeeritud. Samamoodi on kehtestatud ranged nõuded tapamajadele, et kogu protsess toimuks võimalikult humaanselt. Seda kõike kontrollib riiklik järelevalve.

«Nii Tervise Arengu Instituut, toitumisnõustajad kui ka kõikide teiste riikide toitumissoovitused ütlevad, et inimese tervisele on kõige parem tasakaalustatud toitumine. Tasakaalustatud tähendab seda, et meie toidumenüü sisaldab ka liha,» rääkis Kerner.

Teadlase sõnul vajab meie organism valku ning liha on väga kõrge bioväärtusega toiduvalguallikas. Erinevate maade toidupüramiidides ja toitumissoovitustes on välja toodud, et liha on meie toidulaual oluline.

«Väär on esitada küsimus, kas me peaksime sööma liha, vaid tuleks küsida, kui palju me peaksime sööma liha? Mõistlik lihakogus on kaks kuni kolm korda nädalas 50-125 grammi päevas. Põhjamaades soovitatakse veelgi rohkem liha süüa, kuni 500 grammi nädalas,» ütles Kerner.

Miks siis liha on meie tervisele oluline?

Liha varustab inimorganismi mitmete oluliste toitainetega. «Inimese valguvajadus on suur – 60-100 grammi päevas. Inimene omastab loomset valku taimsest palju paremini. Sealt saame asendamatuid aminohappeid, mida meie organism ei ole võimeline ise sünteesima,» selgitas ta.