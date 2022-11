TALVE VÕTMEKÜSIMUS ⟩ Kas vanad aknad restaureerida või vahetada uute vastu?

Sageli viib aknaid uute vastu vahetama vanade akende vähene energiatõhusus. Scandinori juhi sõnul on üldjuhul võimalik nii taastatud kui ka uute akende puhul tagada see, et tuba soe püsiks. «Akende restaureerimise puhul saab vahetada välja ka selle klaasid tänapäevasemate vastu. Täna on normidele vastava akna soojusjuhtivus 0,8-0,9 W/(mK) ning selle saab tagada kenasti ka restaureeritud aknaga,» lausus Tarum ning lisas, et akende soojapidavust mõjutab ka see, kuidas need on paigaldatud. Juhul, kui aknaraam pole sirgelt lengis, võib sealt vahelt soe õhk Tarumi kinnitusel õue ja külm tuppa liikuda.

Vanade akende restaureerimise eeliseks võib sageli olla seinapaksune aknaleng, mille soojaisolatsiooni tuleks samuti arvestada. Paksem leng tähendab, et välis- ja siseraami vahele jääb suurem õhukiht.

Kapitaalremondi korral tasub aknad vahetada

Aknaid saab restaureerida ja vahetada olenemata aastaajast. Juhul, kui hoones on plaanis teha kapitaalremont, on pigem mõistlik aknad uute vastu vahetada. «Kui aga akende või uste vahetamine on ainus plaanitud töö, tasub need kindlasti restaureerida, sest akende vahetusele lisanduvad ka erinevad fassaadi- ja sisetööd, aknalaudade vahetamine jm. Sellisel juhul tasuks kaaluda akende vahetust koos ülejäänud remontöödega, sest siis on see soodsam ja mõistlikum,» sõnas Tarum. Ta lisas, et kui suuri remonttöid plaanis pole, tasuks vaadata akende restaureerimise poole.

Otsustades, kas akent restaureerida või vahetada, tasub akendele teha visuaalne kontroll ja võimalusel uurida, kas tegemist on masstoodangu või eritellimusega ning kas tegemist on muinsuskaitsealuse hoonega. «Otsuse tegemisel võib abi saada ka linnaarhiivist, kus saab vanadelt fotodelt või joonistelt vaadata, kas tegemist on originaalakendega või mitte. Juhul, kui tegemist on originaalakendega ja need on suures osas säilinud, tasub vanad aknad kindlasti restaureerida,» kinnitas Tarum.