KUUPÄEV KIRJA ⟩ Hiiumaa rahvas ootab glögikohvikute päevale!

Detsember on jõulutunde, soojuse, rahu ja soovide täitumiste aeg. See on imeilus aeg, et olla Hiiumaal! On põnev, et 10. detsembril avavate glögikohvikute korraldajate seas on julgeid pealehakkajaid, kes tavapäraselt toitlustamisega ei tegele, salajasi hobikokkasid, kelle imemaitsvaid roogasid saavad tavaliselt nautida vaid kõige lähedasemad ning kohvikuid ja restorane, kus kokatakse ilma piduriteta aastaringselt.

«Glögikohvikute mõte sai alguse sellest, et ka talvel võiks Hiiumaal olla selline tore koos tegemise ja kokkutulemise päev, nagu meie menukate suviste kodukohvikute ajal. See on suurepärane võimalus otsida sahtlist välja kõik magusad ja vürtsised piparkoogiretseptid, panna glögi pliidile hõõguma ja avasüli külalisi vastu võtta. See on tore võimalus hiidlasele veeta mõnus laupäev kodusaarel ja külalisele põhjus siia sõita, » ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

Üksvärava sõnul on heameel ka sellest, et glögikohvikute nädalavahetusel toimub Hiiumaal ohtralt erinevaid sündmusi. Saarele on oodata Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Tallinna kammerorkestrit, Suuremõisa loss pakub võimalust osaleda erinevates jõuluhõngulistes töötubades, Kärdlas toimub Segakooride liidu jõulukontsert ja ansambli Naised Köögis kontsert. Nii reedel, 9.12 kui laupäeval, 10.12 toimub Kärdlas käsitöö- ja omatoodangu laat, mis annab võimaluse soetada jõuluvana kingikotti head ja paremat just Hiiumaalt. Külastajatele on sellel nädalavahetusel avatud ka Kõpu tuletorn ja Paladel avatakse jõulumaa.