Twitteris jõulupuu ülesseadmise pilti jaganud Ryan Love kirjutas: «Hakkan arvama, et keegi on Norra välja vihastanud...» Kelly Anderson lisas:« Kus ülejäänud on!?» Ka Harry Lang ei saa aru, miks kuusk nii niru on: «Kas... kas me olene norralasi viimastel aastatel ärritanud? Nende iga-aastane kingitus näib muutuvat üha viletsamaks...» Paljud leiavad, et puu meenutab oksaraagu.