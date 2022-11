KODU ON SEAL, KUS SÜDA ⟩ Ühendkuningriigis abiellunud ukrainlaste lähedased osalesid pulmas väga erilisel moel

23-aastane Maria Bilyk ja 27-aastane Vitalij Melynik on koos olnud alates 2019. aastast. Vitalij on viimased kümme aastat elanud Ühendkuningriigis ning Maria on päris Lvivist. Noorte pikamaasuhe sai sõja hakul lõpu, kuna Maria põgenes kaasa juurde.