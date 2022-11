KÕVA SÕNA ⟩ Kohilasse kerkivad uued energiatõhusad ridaelamud

Kohila vald on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, senise trendi kohaselt lisandub igal aastal valda hinnanguliselt 150 elanikku. «Umbes 90 protsenti tänastest Kohila elupindadest on ehitatud kaheksakümnendatel. Kohila vallavalitsuse strateegiliste sihtide hulgas on siinse elukeskkonna edendamine muuhulgas läbi uute ja kvaliteetse eluasemete pakkumise,» selgitab Kohila vallavalitsuse arendusnõunik Herkki Olo.

Uuspiirkondade kerkimine on selgelt hoogustanud ka vanemate väikelinnade arengut. «Rahulikud väikepiirkonnad nagu Türi, Luige, Kiili ja Jüri on hiljutised näited hea taristu ja toimiva ühistranspordiühendusega keskustest, mis koguvad populaarsust, kuid vajavad nagu Kohilagi, erinevate uusehitiste näol värskendamist. Kohila tugevuseks on, et kõik eluks vajalik on käe-jala juures ja lapsed saavad omal jalal kooli-koju, elukeskkond on turvaline. Ka on elamispinnad Kohilas taskukohasemad kui suurtes linnades,» sõnab Restate’i müügidirektor Rasmus Tali.

Kohilasse, Keila jõe lähistel asuvale Viigi tänavale rajab Restate kaks ridaelamut, kokku leiab seal uue kodu kaheksateist soovijat. Nelja-viietoalised sauna ja terrassiga kodud jäävad suurusjärku 100-110 ruutmeetrit. Kõik elamud vastavad A-klassi energiamärgisele.