MAABLOGI ⟩ Piim ja piimatooted - mis on mis?

Piim

Piim on imetajate piimanäärmetes moodustuv vedel kõrgväärtuslik toiduaine, mis sisaldab eluks vajalikus hulgas nii mikro- kui ka makrotoitaineid. Kuna Eestis on ajalooliselt kõige rohkem toiduks kasutatud lehmapiima, siis sõnast «piim» saadakse aru, et tegemist on lehmapiimaga. Piim võib pärineda ka teistelt loomaliikidelt, kuid siis tuleb loomaliik piima nimetuse juures esitada (nt kitsepiim). Piima, mida ei ole kuumutatud üle 40 °C ega töödeldud muul samaväärsel viisil, nimetatakse toorpiimaks. Kuumtöödeldud piimade puhul aga kasutatakse sõltuvalt nende rasvasisaldusest erinevaid nimetusi. Näiteks on rasvasisaldus täispiimas vähemalt 3,5%, madala rasvasisaldusega piimas vahemikus 1,5-1,8% ning rasvatus piimas kuni 0,5%. Kui aga piimas on vähendatud laktoosisisaldust ja see on alla 10 mg 100 ml kohta, on tegemist laktoosivaba piimaga.