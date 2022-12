PROOVI KA ⟩ Koristamiseks ei ole aega? Selle 80:20 reegliga on võimalik palju ära teha!

Pareto printsiip ehk Pareto reegel ehk 80:20 printsiip on Itaalia majandusteadlase Vilfredo Pareto 1897. aastal avastatud analüüsi- ja otsustusmudel, mille kohaselt põhjuste ja tagajärgede, sisendite ja väljundite ning töö ja tulemuste vahel valitseb loomupärane tasakaalutus. Sama printsiipi on väljaande Gardens and Homes kinnitusel võimalik ka kodukoristuses rakendada.