Eesti kinnisvaraarendaja küsib sissemaksuks 5 protsenti tavapärase 15 asemel

Kõrgete kulude hooajal, kus vana eluase võib nõuda suuremaid kommunaalkulusid, soovitakse klientidele anda rohkem kindlustunnet ja jätta suuremad tagavarad inimeste kontodele.

«Uue kodu ost on kulukas ettevõtmine, kus juba üsna varases faasis palutakse kliendil tasuda 15 protsenti uue kodu maksumusest. Ridaelamute ja suuremate korterite puhul ulatuvad sissemakse summad seega 40-50 tuhandeni. Tänastes talvistes oludes, kus on oodata tavapärasest kõrgemaid küttearveid ja tasub valmis olla ka ootamatuteks kuludeks, saame Luige Kodude arenduses uutele klientidele vastu tulla ja sissemaksu summa oluliselt alla tuua – 5 protsendini ostuhinnast. Nii tagame, et meie klientidel säilib suurem tagavara vabu vahendeid kontodel ja talv möödub suuremas kindlustundes. Täiendavad 5%list sissemakset ootame alles 6 kuu möödudes kui ehitus on juba täies hoos ja valmimistähtaeg paistab,» selgitas Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

Luige Kodud on Tallinna külje alla loodav arendus, mis koosneb ligi kahekümnest hoonest. Järgneva kahe aasta jooksul valmib seal 88 maakütte ja päikesepaneelidega korterit, millest suurim osa on privaatse aiaga kahekorruselised ridaelamu-tüüpi kodud. Kvartali keskele loovad arendajad kogukonnamaja, kuhu on planeeritud lastehoid.