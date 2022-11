OHT TARBIJALE ⟩ Ohtlikke bambusplasttooteid ei tohi müüa

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Margot Paavli sõnul saatis amet eelmisel aastal teavituskirjad bambust sisaldavate melamiin toodete ohtlikkusest ja müügi lõpetamise kohta üle 4000 toitlustus-, jae- ja tootmisettevõttele.

«Eestis kontrolliti 1815 ettevõtet veendumaks, et bambusplast tooteid ei müüdaks. 56s e-poes tuvastati keelatud tooteid, mis eemaldati müügilt,» selgitas Paavel. Ohtlike toodete müügilt avastamise korral kohustati tooted eemaldama müügist, kutsuma tooted tagasi ning teavitama tarbijaid toodete ohtlikkusest.

Ebaseaduslikud plasttooted on valmistatud taimsete kiudude, materjalide (bambus, nisu, mais, riis jne) ja plastpolümeeride segust. «Juhul, kui olete koju soetanud bambusplasttoote, siis tuleks see ära visata, sest pole kindlust, et see on ohutu.»

Paavel lisas, et bambusplastist toodet on üldjuhul lihtne eristada. «Kui plasttoodet katsudes on tunda, et need ei ole täiesti siledad, aga on plasti välimusega, siis need tõenäoliselt sisaldavad mõnda taimset laisainet. Täielikult bambusest valmistatud tootetel on säilinud materjali looduslik struktuur ja välimus.»

Bambust sisaldavad plastist toidunõud kujutavad tarbijale ohtu. «Aasta jooksul tuvastasid Euroopa riigid 748 juhtumit, kus toiduga kokkupuutuv plast sisaldas keelatud bambusepulbrit. Kokku kõrvaldati turult tuhandeid potentsiaalselt ohtlikke tooteid,» kirjeldas Paavel.

Näiteks tuvastati Hiinas toodetud bambuskiude sisaldavate kohvitasside puhul melamiini lubatud taseme ületus 3,5 korda ja formaldehüüdi puhul 25 korda. Kõik tooted hävitati. Paavel kinnitab et riikide vaheline koostöö jätkub, et võimalikud ohtlikud tooted turult kõrvaldada.