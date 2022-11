KINGIKOTTI ⟩ Tõeliselt šokolaadised trühvlid valmivad kiirelt ning kaovad sama kiirelt ka peolaualt

Ei tea, mida kallimale, perele või sõbrale kingikotti pista? Ole mureta, sa ei ole ilmselt ainus, kes pühade eel teadmatuses kombib. Ise tehtud kingitused, mis tulevad otse südamest, on alati parem variant kui kaubanduskeskusest haaratud nänn. Ise tehtud ja eriti veel söödavad maiustused ei tohiks kedagi külmaks jätta.

Trühvlid

Katteks

«Hoia komme külmkapis, aga lase enne sööma hakkamist toatemperatuurile tõusta – just nii on need kõige mõnusamad,» soovitab Kadri.