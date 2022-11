Šokeeriv põhjus, miks ei tohiks piima külmkapis ukse pool hoiustada

On mõistetav, miks paljud piimapaki külmkapi uksepoolsesse sahtlisse pistavad: seal seisab see püsti ning on lihtsasti leitav. Küll aga on jõudnud energeetikaeksperdid tõdemusele, et piima ei tohiks mitte mingil juhul külmkapi ukse küljes asetsevasse riiulisse panna. Seda tuleks hoida hoopis külmiku tagumises osas, kus on suurem tõenäosus, et piim säilib vähemalt oma säilivusajani, kui mitte kauem.