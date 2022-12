Üürikorterid Tallinnas: kas tõesti otsakorral?

Poolteist tuhat üüripakkumist tundub esmapilgul suur number, kuid siin on mõned agad.

Varasemate aastatega võrreldes torkab silma magalarajoonide ehk odavama otsa üürikodude nappus, mille on tinginud ilmselt hoogne sisseränne. Nii Lasnamäe, Mustamäe kui Haabersti üüripakkumiste arv jääb praegu 110-130 piiridesse. Samas suurusjärgus on üürikodude pakkumine Kristiines, pealinna kõige väiksemas linnaosas, vahendab City24 .

Nõmmel ja Pirital, kus on ajalooliselt välja kujunenud eramupiirkonnad ja kortermaju vähe, on kummaski igakuises pakkumises vaid ligi poolsada üürikodu.

Kui vaadata täpsemalt kesklinna linnaosa üüripakkumiste sisse, siis on seal on palju pindu, mida pakutakse lühiajaliseks üüriks, aga küsimus on ka hindades. Eesti keskmist palka teenivale inimesele jääb suur osa kesklinna üürikorteritest kõrge või väga kõrge üürihinna tõttu kättesaamatuks.