LAADALE ⟩ Tartu messikeskuse jõululaat täidab kingikoti ja viib kelgusõidule Siberi haskidega

Jõululaada projektijuhi Annika Pettai-Urbeli sõnul on laadal kaubavalik traditsiooniliselt rikkalik ning pühadeajale kohaselt on silmas peetud, et müüdav kaup sobiks hästi ka kingikotti. Rõhku pannakse väiketegijatele ning kodumaisele toodangule, et külastajatele pakkuda ka nišitooteid, mida laiast kaubandusvõrgust ei leia.

Võrreldes mullusega, kui laada korraldamist mõjutasid veel koroonapandeemiast tingitud piirangud, on tänavu osalejaid tervelt kolmandiku võrra rohkem. Ühtekokku laiub Jõululaat ligemale 4500 ruutmeetril sisepinnal ning nagu tavaks on saanud, on kauplejad näitusepaviljonidesse paigutatud temaatiliselt ja kauplejate paremaks eristamiseks on igaühel kasutada müügiboks.

Tänavusel Jõululaadal on esmakordselt esindatud ka ühisstendid. «Võrumaa Talupidajate Liidu eestvedamisel on laadale tulemas Vana-Võromaa toidutoodangu kaubamärki Uma Mekk esindavad tootjad ning Eestimaa teisest otsast, Hiiumaalt, sõidavad Jõululaadale Hiidlaste Koostöökogu eestvedamisel kohalikud ettevõtjad,» kirjeldas korraldaja ning märkis, et laada korraldajatel on suur rõõm anda panus piirkondlike tootjate ja toidukultuuri tutvustamisse. Ühisstendide lettidelt leiab näiteks pagari-, kondiitri- ja kulinaariatooteid, käsitööd, mahetooteid, looduskosmeetikat, mittealkohoolseid ja alkohoolseid tooteid ning muudki.

Laadale tasub kohale sõita terve perega, sest traditsiooniliselt tervitab pere pisimaid jõuluvana, saab uudistada miniloomaaeda ning erinevaid tegevusi pakub Eesti Põllumajandusmuuseumi töötuba. Messikeskuse välialal saab aga näha Siberi haski kelgukoeri ning esmakordselt Tartus on võimalus nendega ka kelgusõitu teha.

Agirregoikoa kenneli koerad on pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust, sest alles loetud nädalad tagasi tuli Belgias peetud MM-il üks kenneli kasvandik meeste tõukerattaveo ühe koera klassis maailmameistriks. «Tegemist on väga põneva spordialaga ning kindlasti tasub tulla uudistama maailma parimate ja kiiremate hulka kuuluvaid kelgukoeri,» kirjeldas korraldaja.