SIBULATEEL NÄEME ⟩ Alatskivi loss kutsub jõuluturule

«Alatskivi lossi jõuluturg on müüjate seas väga populaarne: kõik plaanitud müügikohad said kiiresti täidetud. Uue suure müügipinna lisandumine talli näol annab meile võimaluse jaotada kauplejad ka väga loogiliselt kahe maja vahel. Kes otsivad käsitööd alates villastest sokkidest kuni ise tehtud küünaldeni, need seadku sammud lossi; kes aga maitsetest lugu peavad, on esmajärjekorras sõiduhobuste talli oodatud,» sõnab Alatskivi lossi juhataja Laura Lillepalu-Scott.