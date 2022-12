GALERIID ⟩ Pilk peale! Selgusid Eesti parimad kodud ja aiad

AASTA KODU

Heleri Arula ja Joosep Tooli kodu erilise projektiga uues majas Kristiines on kaunilt kujundatud ja hästi läbi mõeldud tervik. Värvikad detailid, kodumaised disaindiivanid, lopsakad toataimed, pilttapeet, rikkalik ja julge pildivalik seintel, funktsionaalne mööbel ning ülisuur terrass teevad selle neljatoalise korteri meeldejäävaks. Suurepärane värvivalik, otstarbekas planeering ning sisekujundus!

Auhinnaks 2500 eurot Swedbankilt.

AASTA AED

Perekond Veerise suur aed asub Pärnumaal Libatses metsade vahel. Aed moodustab oma erinevate osadega nauditava harmoonilise terviku ja on kaunilt kooskõlas ümbritseva loodusega. Päikeseline iluaed läheb kõrgete metsapuude all üle varjuaiaks, elumaja ees on kauni kaldahaljastusega ilutiik vuliseva kosega. Tore kujundus on kahel tarbeaial. Suure tiigi kaldal on suitsusaun ja lõkkeplats.

Auhinnaks 2500 eurot Bauhofilt.

PÕHJAMAINE KODU

Perekond Saarmile kuuluv eestiaegne villa Nõmmel on läbi teinud mitu põhjalikku ümberehitust ja remonti. Kõikides ruumides valitsev välja peetud ja võluv lihtne ning samas stiilne monokroomsus on perenaise Triin Saarmi nägemus. Tänu suurepärasele liigendusele ja isikupärasele sisustusele, kus leidub ka ise sobivaks kohendatud esemeid, on see maja oma suurusest hoolimata väga hubane ja kodune.

Auhinnaks 1000 eurot Hemtexilt

PARIMA VALGUSLAHENDUSE PREEMIA