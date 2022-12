KESKKONNAAGENTUUR ⟩ Kuhu jääb sinu patarei? Ringlusse ei jõua ligi 10 veoautotäit patareisid

Patareide ja akude tootmisel kasutatakse taastumatuid loodusvarasid, sealhulgas erinevaid väärismetalle. Ringlussevõtt aitab vähendada maavarade kaevandamist ja seeläbi negatiivset keskkonnamõju laiemalt.

Kui arvad, et sinu patarei ei mängi keskkonna kahjustamisel olulist rolli, siis mõtle korraks sellele, et ainuüksi Euroopa Liidus lastakse igal aastal turule üle miljoni tonni patareisid ja akusid. See on tohutu kogus, mille hulgas on ka meie kõigi patareid.

On näha, et järgmisel kümnendil vajadus patareide ja akude järele kasvab veelgi. Seda eelkõige elektriautode tootmise suurenemise tõttu, aga ka meie majapidamistes on aina rohkem seadmeid, mis sisaldavad väikeakusid. Sageli me isegi ei teadvusta nende olemasolu ja viskame katkise elektroonikaseadme pahaaimamatult prügikasti. Nendeks võivad olla kõrvaklapid, telefonid, puldid jmt. Kas teadsid, et tegelikult tuleb kõik elektroonikaseadmed tagastada poodi, kus sarnaseid tooteid müüakse; jäätmejaama või mõnda poodi, kus on selleks vastavad kogumiskastid?

Patareide ja akude liigiti kogumise ja taaskasutamise suurendamiseks on Euroopa Liidus kehtestatud nn jäätmete direktiiv, mille kohaselt pidid kõik liikmesriigid saavutama 2019. aastaks patareide ja akude tagasi kogumise määra vähemalt 45 protsendi ulatuses. Kui EL-s keskmiselt on see eesmärk saavutatud, siis Eestis oli see 2019. aastal pisut alla 30 protsendi.