GALERII ⟩ Jõgevamaal avas uksed maagiat täis jõuluvõlumaa

Huvi Talveküla vastu on aastast aastasse aina kasvanud. «Meie arvates on tähtis, et peredel oleks võimalik jõuludel koos aega veeta ning seda ilma liigse rahmeldamiseta. Paljud pered on öelnud, et meie juures saab korraks aja maha võtta ning nautida seda võlu ja maagiat, mida jõulud pakkuma peaksidki,» ütles Talveküla perenaine Enni Vaarmann. Ta lisas, et viimased ettevalmistused Talvekülas on lõpule jõudnud ja uksed külastajatele avatud. «Loodame, et inimesed leiavad selle aja, et keskenduda sellele, mis on jõuludel tegelikult oluline - koos veedetud aeg lähedastega,» lisas Vaarmann.