SUURE SÜDAMEGA ⟩ Tom Hanks proovib uues valdkonnas kätt, erilist tulu see talle ei too

Tom Hanks, keda tuntakse Hollywoodis kui üht kõige suuremeelsemat meest, teatab nüüd oma isikliku kohviseeria turule tulekust. Kohvisarja Hanx Four Our Troops müügilt teenitud tulu annetatakse Ameerika veteranide kogukonnale.

Peagi-peagi turule jõudvas kohvisarjas on nii presskannukohvi, kohvikapsleid kui ka kohvipulkasid, midagi igale majapidamisele ja eelistusele! Valikus on First Class Joe kohv, mida on saadaval nii tumeda kui keskmise röstiga ning Sgt. Peppermint ja Tom's Morning Magic Blend.