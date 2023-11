Aberdeeni ülikooli sel nädalal avaldatud uuring näitab, et soovitatav kahe liitri vee tarbimine päevas ei vasta meie organismi tegelikule vajadusele – ja on paljudel juhtudel ohtlikult suur. Veejoomisega liialdamine on sama ohtlik kui vedelikupuudus. Ohtlik tagajärg on n-ö veemürgistus ehk hüponatreemia, mis häirib organismi elektrolüütide tasakaalu.