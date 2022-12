OODATES KEVADET ⟩ Koduostjate suurimaks mureks on kasvav euribor

Kui sügise ootuses kahandasid inimeste kindlustunnet kõrge inflatsioon ja teadmatus energiahindade suhtes, siis nüüd, mil vähemalt elektrihinnaga sai asi selgeks, on ostuaktiivsuse suurimaks kahandajaks tõusnud üha kasvav euribor. Loomulikult ei ole kuhugi kadunud ka teised negatiivsed tegurid nagu majanduslangus, pidevalt tõusev toidukorvi hind ning üldine ebakindlus, mis on tingitud sõjast ja selle otsesematest ning kaudsematest mõjudest.

Järelturg saab peamiseks

Üldise ebakindluse ning kõrgete ehitushindade tõttu ostjaid kaotav uusarenduste turg läheb mõneks ajaks pausile. Ehitusplaanide peatamisest on märku andud mitmed suured ja väiksemad arendajad.

See toob fookusesse järelturu, kus populaarsed on soodsama hinnaga korralikud korterid nii vanemates kui uuemates majades. Ebakindlus ja pakkumiste arvu kasv mõjutavad siiski ka seda segmenti, nii et hinnaootustes tasub endiselt olla paindlik ja vajadusel tuleb teha soodustusi.