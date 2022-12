JURIST ⟩ Ei saa oma suva järgi sisse sadada! 3 juhtumit, kus omanik käitus üürniku suhtes lubamatult

Rendin õigusjuht ja jurist Lia Siht avaldab kolm kogemust sellest aastast, kus omanik käitus üürniku suhtes lubamatult.

«Kui valdav osa üürileandjatest on mõistlikud ja toredad inimesed, siis aeg-ajalt puutume oma töös kokku intsidentidega, mis näitavad vastupidist,» räägib Lia Siht Rendinist, mis on turvaliste üürilepingute sõlmimise platvorm. «Loodetavasti saavad inimesed – mistahes rollis nad on – sellest midagi kõrva taha panna.»

Vastutuse veeretamine üürniku õlule

Kinnisvara omanik üüris välja üsna amortiseerunud seisus korteri. Pärast üürisuhte lõppemist, mil üürnik oli juba ka eluruumi tagastanud, avastas üürileandja sealt mõned puudused. Selle alusel hakkas ta üürnikult nõudma sisuliselt kogu korteri kapitaalremonti.

«Kui juhtum jõudis meie üüri- ja õigusekspertide töölauale, siis tuvastasime, et teatud osa nõuetest olid alusetud. See tähendab, et kahe osapoole vahel tuli kokkulepe saavutada, mis oleks rahuldav ja õiglane mõlema jaoks,» kommenteerib Lia Siht.

Peamine tööriist taoliste juhtumite lahendamisel on üleandmise-vastuvõtmise akt, mis dokumenteerib üürikodu olukorra vahetult enne ja pärast lepingu sõlmimist. Korrektselt koostatud akt sisaldab ajakohaseid fotosid tubadest ja tähtsamatest detailidest, nimistut üüripinnal olevast varast ja viimaseid fikseeritud näitusid.

«Kui mõlemad aktid on nõuetekohaselt tehtud, siis tänu sellele saamegi võrdlusbaasi kahest ÜVA-st. Seetõttu on ühel või teisel osapoolel keeruline olukorda enda kasuks rääkida, kui tõendusmaterjal seda ei kinnita,» selgitab Rendin õigusjuht.