TERVISEAMET SELGITAB ⟩ Mida teha, kui kortermajas hallitab

Oluline on ka materjalide ja pindade kuivana hoidmine. «Pärast vannitoa kasutamist tuleb kuivatada pinnad ja vähendada suhtelist õhuniiskust, õhutada ruume. Tuleb vältida külmasildade teket akende ümbruses, välisnurkades ja teistes piirkondades,» selgitas Albreht ja täpsustas, et eluruumide optimaalne õhuniiskus on vahemikus 35-60 protsenti. Kütteperioodil võib õhuniiskus toas langeda 20-25 protsendini ja suvel tõusta koguni 70 protsendini.