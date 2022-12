ESIMENE EESTIS ⟩ LeBloom lillepoest saab kauneid õisi ka siis, kui teised poed ammuotsa suletud on

LeBloom lilleäri on esimene omataoline Eestis. Tartu Grossi poes praeguseks juba ligi kuu aega tegutsenud iseteeninduskassaga lillepood on päästerõngaks hädalistele ning silma- ja avastusrõõmuks kohalikele elanikele.

«Igapäevaselt külastavad meid inimesed, kes on kuulnud meie iseteeninduslikust lillepoest ja tahavad oma silmaga näha, kuidas saab lillepood toimida iseteeninduslikuna. Meie suureks rõõmuks on juba tekkinud ka püsiklientuur, kes on meilt nii lõikelilli kui -kimpe korduvalt ostnud,» rääkis lillepoe perenaine ja idee autor Reelika Lätti. «Kliendid on kiitnud ka seda, et oleme avatud iga päev kell 9-22, pakkudes seega võimalust osta lilli ka sellisel ajal, mil tavapärased lillepoed on suletud,» lisab ta.