PAKASEKARTLIKUD ILUDUSED ⟩ Kaitse toalille külma õhu eest!

Talvise kaamose leevendamiseks igatseb hing rohelust ja värve. Kaubandusvõrgust leiab rikkaliku valiku lehtdekoratiivseid toataimi, ­samuti jõulumeeleolu loomiseks mõeldud taimi. See ilu võib aga üsna üürikeseks jääda, kui me taimi ostes ei võta aega nende pakkimiseks; isegi kui tundub, et mis see minut-paar ikka teeb, istume ju kohe autosse.