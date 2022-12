NÄDALA KODU ⟩ Aastast aastasse sama ja ometi alati uus

Jõulud on varsti käes. Advendiajal muutub elutempo ühelt poolt veelgi kiiremaks, sest enne aastalõppu ja pühade saabumist on vaja paljudele töödele-tegemistele hoogne punkt panna, aga teisalt on just nüüd õige aeg nautida erilisi hämaraid hommikuid-õhtuid, küünlavalgust, pühadeks kaunistatud kodu ja head seltskonda.