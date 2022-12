PILDID ⟩ Meremõisas on müüa oma kandi üks pilkupüüdvamaid pärle

1936. aastal valminud juugendlike elementidega majas on kokku kaheksa tuba, millest magamistube on kolm. Maja on funktsionaalne ja hästi voolav ning vahetab omanikku 399 000 euroga.

Foto: KV.EE

Imetabase maja alumisel korrusel on avar köök, esik, kaks abiruumi, elutuba, söögituba, koridor, tualett, kinnine veranda ja üks lisatuba. Korrus ülevalpool on magamistoad, kaks läbikäidavat tuba ja vannituba.

Foto: KV.EE

Maja on pea täies osas renoveeritud. Praegune pererahvas on teinud väga suure töö: renoveerimisel on suurt tähelepan pööratud arhitektuuri säilimisele, mistõttu on kasutatud ajastutruid materjale, taastatud interjööri ning toodud tagasi vana aja hõngu, kuid siiski hoitud moodsat ja tänapäevast stiili. Seda näiteks akende näol, mis on puitaknad nn uues kuues. Majas on säilitatud 1930ndate originaaltrepp.

Foto: KV.EE

Majas olev kamin on ümberehitatud soojussalvestavaks ahjuks, mis kütab kolme tuba. Esimesel korrusel on vesipõrandaküte betooni sees ja teisel korrusel radiaatorid. Igas toas on eraldi juhitav termostaat.

Foto: KV.EE