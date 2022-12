HÜVA NÕU ⟩ Mida teha, et jõulutäht kauem ilus püsiks

Jõulutähe eluea pikendamiseks soovitavad Hortese aiandi tegijad sellele esmalt võimalikult soe valge pelgupaik leida. Toas kasvades vajab ta 15–19 kraadi sooja, kuid ta talub lühiajaliselt ka jahedamat temperatuuri.

Tema kasvukoht peab kindlasti olema kaitstud tõmbetuule ja suurte temperatuurikõikumiste eest.

Jõulutähe ostmisel paki taim alati kilesse ja paberisse, et kaitsta teda külma ja tuule eest. Poest ostes ei tohiks paberisse pakkimata taimega õue minna isegi ainult autosse jõudmiseks. Külma ja tuult saanud lehed kas tõmbuvad äärest mustaks või langevad peagi lihtsalt maha.

Jõulutähe kastmine

Jõulutähte kastetakse korrapäraselt toasooja veega nii, et muld oleks enne järgmist kastmist jõudnud taheneda. Näpuga mulda katsudes tundub tahenenud muld pealt sooja ja kuivana. Kuid samas ei tohi lasta kuivada mullal ka tuhkkuivaks, taime juured ei talu läbikuivamist! Kui pärast kastmist koguneb taime alusele või ümbrispotti vett, siis vale see kindlasti ära, et juured ei läheks mädanema.

Nagu ka muude hooldusvigade puhul, on vale kastmise tagajärjeks see, et jõulutäht viskab oma lehed maha.