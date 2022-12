KOPP MAASSE ⟩ Patarei merekindlusele väljastati ehitusluba

«Meie suurim väljakutse on olnud nii arvuka meeskonna ühise eesmärgi nimel pingutama panemine,» ütles US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlak. «Eestis ei ole varem sellist muinsuskaitse all olevat mahtu ühekorraga projekteeritud ja ehitusluba menetletud. Tavapärasest enam oli vaja teha projekteerimisele eelnevaid uuringuid ning sellest tulenevalt oli rohkem ka erinevate osapooltega suhtlemist, läbirääkimist ja kompromisside otsimist. Kõik ametkonnad olid projekteerimise ja ehitusloa menetluse protsessis konstruktiivsed ning koostöö oli hea. Soovin kõiki selle eest tänada!»