AITA AIDATA ⟩ Ligikaudu 10 000 last vajab toiduabi igal nädalal

Toidupangad on tänavu igal nädalal jaganud toiduabi keskmiselt 20 000 Eesti inimesele, kellest 8000 on lapsed. Ainuüksi selle aastanumbri sees on abivajatele jagatud 3720 tonni toitu. 2021. Aasta seisuga elab Eestis suhtelises vaesuses 310100 inimest ning absoluutses vaesuses 18000 inimest.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsi sõnul on tänavune aasta eelmistest erinev seetõttu, et abivajajate hulk on kasvavate hindade taustal suurenenud.

«Lapsed on mõistagi kõige haavatavam rühm, sest nemad end ise aidata ei saa. Seepärast suuname pilgu ennekõike lastega perede suunas. Oleme oma kauplustes loonud võimaluse nõrgemate abistamiseks. Märkamine ja toetamine on igaühe kohustus: ikka selleks, et ehitaksime koos tugevamat, hoolivamat ja jätkusuutlikumat ühiskonda,» rääkis Bats.

Kõikides Rimi kauplustes on välja pandud spetsiaalsed annetuskorvid, kuhu saab tuua toiduaineid. Eeskätt on oodatud toit, mida lapsed armastavad, olgu selleks mõni tervislik pala, mesi, magustoit, pasta või pitsa materjal, aga ka kõik muu, mis aitab katta pere pühadelaua.

«Lastega pered sõltuvad suurel määral päästetud toidust, mis jääb kauplustel õhtuks lõpuks üle. Kõik osapooled on selle üle äärmiselt tänulikud, samas on see valik tihtipeale ettearvamatu. Kui inimesed annetavad teadlikud lastega peredele, siis see kindlasti muudab eelolevate pühade eel nende perede toidulaua oluliselt mitmekesisemaks. Oodatud on kõik tervislikud toidud ja ka kuivained, kuid mõistagi rõõmustavad need kõik väikesed inimesed magusa üle,» rääkis Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.