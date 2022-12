MÕISTUS OTSAS? ⟩ Siin on 7 säästlikku jõulukingituse ideed

Valmista ise täisterakaerahelvestest, seemnetest, pähklitest, kuivatatud puuviljadest ja tumedast šokolaadist müsli. Kalla segu kihiti ilusasse purki ning vitamiinipomm ongi valmis! Seda kingitust on soodsam teha siis, kui kingisaajaid on mitu. Teine võimalus on panna nurmenuku- ja pärnaõitest ning piparmündist kokku looduslik teepakike, mis on külmal ajal alati teretulnud.

Miks mitte teha ise kinkekaart, mille sisuks on ühised tegevused? Igal kaardil on kolm valikut – näiteks matk loodusesse, linnaekskursioon või ühise õhtusöögi valmistamine –, millest kingisaaja valib ühe. «Mu ema arvas, et teeb pereliikmetele kinkekaardid, lunastusaeg üks aasta. Minu arvates vahva idee inimestele, kel kõik olemas ja kes hindavad pigem aega lähedaste seltsis,» kommenteeris üks kogumispäeviklane. Teine grupiliige tegi eelmisel aastal oma käsitöö kinkekaarte – igaüks sai valida, mida ta soovib.

Tee kingiks midagi, mis sul kodus olemas ja seisma jäänud, aga võiks kellelegi teisele rõõmu teha. Kui sõpruskonnas on lapsi, leppige kokku, et vaatate lastega nende kappi jäänud mänguasjad läbi, pakite kenasti ära ning vahetate neid jõulupeol. «Meil on sõpruskonnas aastaid jõuluistumisel n-ö yankee swap kasutusel. Põhimõte siis see, et tõmmatakse loosiga endale numbrid, mille põhjal moodustub järjekord, ja siis igaüks saab valida, kas võtab kuuse alt uue kingituse või võtab kellegi juba lahti pakitud kingituse. Kellelt kingitus ära võetakse, saab järgmisel ringil omakorda kas uue avamata paki valida või kellegi kingituse ära võtta. Ühte kingitust saab ära võtta kuni kolm korda ja siis jääb see igal juhul viimasele võtjale,» kirjeldas kogumispäeviklane. «See on olnud lõbus osa jõuluistumistest ning alati on kuuse alla jõudnud ka ihaldatud kingitusi ning mäng lõppenud heatujuliselt, seejuures uusi asju ostetud ja kulutusi tehtud ei ole.»