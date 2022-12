TÄHETUND MÖÖDAS ⟩ 2 värvitooni, millele võib uuel aastal interjöörides ust näidata

Hall ja valge on sisekujundusmaailma silmis ajatud värvitoonid. Paraku on tegu üpris pretensioonikate varjunditega, mille valikul tuleb ettevaatlik olla. Hall ja valge võivad paista turvaliste, isegi lollikindlate valikutena, ent sisekujundajate meelest kaasneb nendega palju ebamugavust ja võltsarusaamu.

1stDibs avaldab igal aastal sisekujundustrendide uuringu, millesse on kaasatud tippdisainerid üle kogu maailma. 1stDibs 2023. aasta aruandest selgub, et monokroomsete varjundite tähelend on peagi läbi. Kui valge värvitoon pälvis 14 protsendi poolehoiu, siis halli puhul oli see vaid viis protsenti kõigist häältest.