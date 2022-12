KINGIKOTTI ⟩ Koduse «After Eight» šokolaadi valmistamine on palju lihtsam, kui ette kujutad!

Ei tea, mida kallimale, perele või sõbrale kingikotti pista? Ole mureta, sa ei ole ilmselt ainus, kes pühade eel teadmatuses kombib. Ise tehtud kingitused, mis tulevad otse südamest, on alati parem variant kui kaubanduskeskusest haaratud nänn. After Eight šokolaadiruute saab loomulikult ka poest kaasa haarata, ent ise tehtud maiustustega ei anna neid võrreldagi. Ruudukesed sobivad kaunilt karpi sätituna ideaalselt jõulukingituseks ja nende tegemine on palju lihtsam, kui ette kujutad!