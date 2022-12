Ekspert avaldab koha toas, kus jõulupuu viskab kohe okkad maha

Telesaate BBC Gardeners Worldi saatejuht Monty Don kirjutas oma blogis, et üks levinud viga, millest paljud inimesed ei ole teadlikud. Kõik on seotud sellega, kuhu oma jõulupuu asetad, sest profi sõnul on üks koht, kuhu seda kunagi asetada ei tohiks.