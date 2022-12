Appi-appi! Toru läks umbe ja torusiil on otsas...Tee nii!

Kui teete seda regulaarselt, on suur tõenäosus, et torudesse tekib ummistus. Kui juhtub halvim, võib teie esimene mõte olla minna ja osta tugev kemikaali, et probleem lahendada. Kuid võite õnne proovida ka kodusema variandiga, mille kokkuuhamiseks läheb vaja ainult kahte asja, mis teil tõenäoliselt juba olemas on.