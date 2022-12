Innovatsioon koduhoius: 5 inspireerivat näidet, millele mõelda majapidamise tervise tõstmiseks

Ka selle mure annab lahendada kaasaegsete seadeldistega, mida Sooaru sõnul on keskuses testitud juba aastaid. «Kuna keskus võtab oma õhu Tallinna südalinnast, laseme selle enne läbi puhasti. Nimelt on meie ventilatsioonisüsteemidesse paigaldatud spetsiaalsed UV-valguse puhastid, mis näevad välja nagu Jedi mõõgad ja mis ööpäevaringselt töötavad selleks, et hoonesse sisenev õhk oleks külalistele ohutu,” kirjeldab Viru Keskuse lahendust Kristel Sooaru. «Teame, et elektroonikapoodides on juba täna olemas süsteemid, mis aitavad õhku sarnaselt kirjeldatud tehnoloogiaga puhastada ning inimesterohketes piirkondades on need seaded juba päris levinud.»

Elusad lilled ja rohkelt rohelust

Taimed ei puhasta mitte ainult õhku, vaid püüavad kinni ka tolmu ning pakuvad hallist linnamelust väsinud silmale puhkust. Et roheline värv mõjub iseenesest rahustavalt, on ka taimedel väga oluline roll meie heaolu hoidmisel. Tänapäeval saab taimepoodidest ka selliseid spetsiifilisi rohelisi sõpru, mis on eriti efektiivsed õhupuhastajad. Muidugi pole vähe olulisem ka fauna dekoratiivne funktsioon.