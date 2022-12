EESTI KUUSEMÜÜJA ⟩ 30 minutit ja kohal! Tänavu toob jõulupuu Wolti kuller

Wolti Baltikumi juht Liis Ristal ütleb, et Wolt ei ole juba ammu pelgalt toidutellimise äpp. «Saame platvormil tehtud tellimuste põhjal öelda, et jaekaupade pool on väga tugevas kasvus. Kui kuuse on meie kuller juba kohale toonud, aga ehtides selgub, et eelmise aasta jõulutuledel on pirnid läbi, siis saab isegi need 30 minutiga kohale tellida,» lisas Ristal.