PILDID ⟩ Pärnu menukas linnaosas on müüa tõeline maiuspala

Kodusid, mille aknast paistab Pärnu kauneim park, pole palju. Suvel on siin palju rohelust ja purskkaevud, talvel linna jõulutuled. Linna parimas piirkonnas asuv kodu, üldpinnaga 384,7-ruutmeetrit, vahetab omanikku 769 400 euroga. Vaatame, mida kõike selle raha eest saab!

Oma kandi üks pilkupüüdvamaid elamuid on kesklinna ajaloolisele miljööle vastavalt kauni fassaadi ja sepistatud piirdeaiaga. Elamu peauksest pääseb esikusse ning avarasse külalistetuppa, mis koosneb elu- ja söögitoa osast. See on koht koosviibimisi hindavale perele ja sõpradele! Külalistetoast ei puudu ka elav tuli stiilse kaminahju näol.