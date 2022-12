EESTLASTE TOIDULEIUTIS ⟩ Esimest korda pakutakse koolilastele lõunaks kanepit!

Jüri Gümnaasiumis on juba eelmisest aastast pakkunud ühel korral nädalas lastele taimset lõunasööki. «Me alustasime sellega, et kutsusime Taimse Teisipäeva endale kooli ja nad tegid õpilastele sissejuhatava seminari ja rääkisid, miks aeg-ajalt taimse toidu tarbimine on hea tervisele,» selgitas Evelyn Esjas

Laste menüüde koostamisel lähtutakse makrotoitainete tasakaalust. Kasvav organism vajab õiges koguses toitaineid nagu süsivesikuid, rasvasid ja valke. Need toitained arvutatakse lõunamenüüd koostades läbi, et soe lõunatoit oleks tervislik, mitmekesine ja toitev. Seejuures ei saa unustada, et toit peab hästi maitsema, vastasel korral lapsed seda lihtsalt ei söö.

Sel kolmapäeval katsetati 1500 lõunaportsjoniga, kuidas maitseb lastele kodumaine kanepiseemnetest valmistatud supertoit Crump. Seekordne pasta bolognese valmiski traditsioonilise hakkliha asemel kanepi-mitte-lihaga, mille tooraine pärineb Jõgevamaalt.

Toiduks kasutatava kanepiseemne valk sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid, mis taimse proteiini puhul on pigem erand kui reegel. Lisaks on esindatud kiudaineid ja mineraalid nagu magneesium, mis teevad sellest tervist toetava toiduallika, tänu millele sobib ka noorte ja laste toidulauale. Tänu kiudainete rohkusele on kanepist valmistatud toit kõhule kerge seedida ja kõht püsib kaua täis.

Vaheldusrikka ja maitsva koolitoidu eest seisab hea Eesti Koolitoidu Liit, mille eesotsas on asutaja Evelyn Esjas. «Lihalisi toite on lapsel niigi palju koolimenüüs. Igaljuhul soovitan teistelgi taimset lõunat pakkuda kord nädalas,» ütles Evelyn.