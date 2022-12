Miiniväljast viinapuuistanduseks: Mõkolajivi piirkonnas läheb kevadel tööks

Californias käivitati 1997. aastal mittetulundusühing Roots of Peace, mille missiooniks on sõja tagajärgede kõrvaldamine ning põllumajanduse tootlikkuse ja heaolu taastamine.

Organisatsioon on 25 aasta jooksul töötanud Horvaatias, Bosnia ja Hertsegoviinas ja Afganistanis, et asendada miiniväljad talude, viljapuuaedade ja viinamarjaistandustega, andes maa tagasi inimestele. Vaatamata jätkuvale konfliktile, plaanib Roots of Peace alustada tööd Ukrainas ning on missioonile nimeks andnud «miinidest viinapuudeks».

Novembri lõpus teatas Roots of Peace, et teeb koostööd Ukraina Rotary klubiga (rahvusvahelise heategevusliku organisatsiooni Ukraina haru - toim.), eemaldamaks maamiinid Mõkolajivi piirkonnast ning andmaks viiele perele tagasi nende viinamarjaistandused, vahendab Food & wine. Mittetulundusühing selgitas, et antud piirkonnas on tuhandete aastate pikkune viinamarjaistanduste traditsioon, kuid peale Venemaa barbaarset sissetungi, on piirkond nüüd surmavate maamiinide ja lõhkekehade jäänuste pantvangis.

«Ukrainlaste ja rotaristidena on Ukraina taas ohutuks muutmine ning hävitatud ja (sõjaliselt) saastunud alade taastamine praegu meie peamine eesmärk,» teatas Ukraina Rotary E-klubi president Tatjana Godak avalduses.

Projekt toimub kolmes etapis: hetkel on käsil rahakogumise etapp. Mittetulundusühing töötab kogu talve, et koguda projekti tarbeks võimalikult palju finantsvahendeid. Teises etapis hakatakse maad füüsiliselt demineerima. Lõpuks, kui miinid on kevadeks likvideeritud, aidatakse viinamarjaistandused ja põllumajandusettevõtted uuesti jalule.

Heategevusorganisatsiooni veebilehel seisab, et on aastate jooksul eemaldanud üle 100 tuhande miini ning istutanud üle seitsme miljoni viljapuu ja -taime.