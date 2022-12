7 praktilist nippi, et sinu järgmise kuu kodukulud oleksid madalamad

Ühelt poolt teeb rõõmu olla päris oma kodu omanik, aga teisalt tekib tulevikule mõeldes küsimusi või muremõttedki. Milline muutus ootab kodukulusid ees lähiajal ja ka kaugemas tulevikus? Kas oleks võimalik igapäevaelus kuidagi säästlikumalt hakkama saada?

Hea on teada, et sa ei ole nende küsimustega üksi. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse hiljutise uuringu andmetel tunneb pool Eesti peredest, et nende rahaline olukord on poole aastaga halvenenud. Seejuures pole koguni veerandil sääste või neist ei jätku isegi ühe kuu kulutuste katmiseks.

Uuringu andmetel on 76 protsenti Eesti inimesi hinnatõusuga hakkama saamiseks ühe peamise otsusena asunud toidupoes rohkem valima soodsamat kaupa, 60 protsenti vähendanud kodust energiatarbimist, 48 protsenti vähendanud väljas söömist ja toidu koju tellimist, 47 protsenti piiranud hobide ja vaba aja veetmise kulusid.

Niisiis on praegu õige aeg mõelda läbi oma tarbimisharjumused, neid vajaduse korral muuta ning kui võimalik, siis koguda sääste, et ootamatuste korral kulud üle pea ei kasvaks.

Siin on seitse praktilist nippi, et hoida oma kodukulusid kontrolli all. Vaata üle ja tee nendega algust kas või täna!

1. Kaardista kodu püsikulud