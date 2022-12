AITA AIDATA ⟩ Toidupank kogub reedel ja laupäeval annetusi

«Toidupanga abivajajate arv on sellel aastal jõudnud keskmiselt 20 000 inimeseni nädalas, kellest ligi 8000 moodustavad lapsed. Abivajajate tõusu põhjuseid on mitmeid - inflatsioon, kõrgenenud energiahinnad, Ukraina sõjapõgenike lisandumine, suhtelise vaesuse kasv,» rääkis Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn. Ta lisas, et teadlikult enne jõule annetatud toidud on oluline lisa puudustkannatavate inimeste toidulauale.