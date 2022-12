EESTI DISAINI TULEVIK ⟩ Kunstiakadeemia traditsiooniline jõuluturg tuleb taas!

2022. aasta jõuluturule kandideerimine oli viimaste aastate tihedaim, mis tähendab, et EKA Jõuluturg on jäädavalt konkurentsivõimeline. Tudengid ja vilistlased näitavad üles oma indu ning sellega on turg kasvanud mahult Eesti suurimaks disaini ja kunsti turuks, nii müüjaskonna kui ka külastajate arvu poolest. Tuhandeid külastajaid kostitav EKA Jõuluturg pakub veidi üle 100 üliõpilase ja vilistlase uusimat loomingut, sealhulgas tarbekeraamikat, ehteid, raamitud graafikat, aksessuaare, rõivamoodi ja väga palju muud. Turg leiab traditsiooniliselt aset Kunstiakadeemia kõigil viiel korrusel.

EKA Jõuluturu peakorraldaja Cristopher Siniväli sõnab: «Kuna konkurents oli sel aastal meie jaoks üle ootuste suur, otsustasime üliõpilasesindusega vastu võtta ohtralt nii nišiloomingut kui uusi brände, mida seni ühelgi turul veel esindatud pole. Näitena võib korruste pealt leida figuratiivseid vahaküünlaid, taaskasutatud kodutekstiilidest silmatorkavaid kimonosid, looduslikest vormidest lähtuvat keraamikat või nn kiiksuga multifunktsionaalseid söögiriistu. Olenemata sellest, et turule loodud visuaalne kujundus on must-valge, võib kokkuvõtvalt öelda, et turu enda sisu saab olema värviline ja mitmekülgne. Kõik leiavad siit midagi.»

EKA Jõuluturule on eesmärgiks seatud tuua külastajate silme ette eelkõige EKA tudengite looming – Eesti disaini tulevik. Esindatud on ka paljude tuntud Kunstiakadeemia vilistlaste looming. Turul on avatud meelelahutuslik ratastel baar, mis pakub EKA korruste vahel liigeldes sooja toitu ning klassikalisi baarijooke.