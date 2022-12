PILDID ⟩ Tartu maakonnas on müüa unistuste suvituspaik

Kõnealune kompleks koosneb kahest kõrvuti asetsevast hoonest. Üks hoonetest on hetkel remondis, teine on korralik ja puhas ning uueks pererahvaks valmis. Suvituskompleks, ühes 3553-ruutmeetrise maalapiga, vahetab omanikku 109 000 euroga.

Teise suvilamaja esimeselt korruselt leiab kaminaga elutoa, sauna, duširuumi ja WC. Korrus ülevalpool on üks avatud tuba. Krundilt leiab veel lisaks aiamaja, kus on kaks kööki, esik ning kaks vaba tuba. Hoones on kuivkäimlaga WC.

Kinnistule paigaldatakse peagi üks 20-ruutmeetrine väikemaja, kus on ka talviti võimalik pesitseda. Kõnealune hoone on juba müügihinna sisse arvatud. Kogu krunt jääb Natura 2000 kaitsealale. Vajadusel on võimalik lammutada krundil asuv saunamaja, mille asemele on omakorda võimalik ehitada sama ehitusaluse pinnaga kahekordne elamu.